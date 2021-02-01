Водитель силой вытолкал подростка из маршрутки в Южно-Сахалинске

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура, следственное управление СКР, правительство Сахалинской области и мэрия Южно-Сахалинска проводят проверки после появления в соцсетях видео, на котором водитель маршрутки с применением физической силы вытаскивает из автобуса подростка.

"Следственным отделом по Южно-Сахалинску СУ СКР по Сахалинской области проводится проверка. Будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям участвующих лиц, а также приняты меры профилактического характера", - сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура в ходе своей проверки даст оценку соблюдения законодательства при перевозке пассажиров в общественном транспорте. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил правительству региона провести служебную проверку. "Такое обращение с ребенком, чем бы оно ни было продиктовано, недопустимо", - приводит пресс-служба областного правительства слова главы региона.

"По предварительной информации, у школьника не сработал проездной билет. Водитель высадил подростка. При этом, как видно на съемке, сделал это с применением физической силы. Водитель снят с линии, он дает объяснения. В связи со случившимся поднят вопрос о расторжении с ним трудового договора", - сообщает пресс-служба мэрии.

Она также отмечает, что частный перевозчик, на которого работает этот водитель, обслуживает муниципальные маршруты давно, а "сам водитель ранее не имел нареканий".

На видео, размещенном в соцсетях очевидцами данного конфликта, видно, как водитель грубо выталкивает подростка из "маршрутки", работающей на линии №45 в Южно-Сахалинске. Школьник сопротивляется, падает на улице, поднимаясь, пинает водителя. В соцсетях очевидцы сообщают, что конфликт произошел из-за того, что у подростка не пробился проездной билет, и что оба вели себя агрессивно.