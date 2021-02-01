Путин поручил подумать о введении административной преюдиции за призывы к экстремизму

Кроме того, президент поручил проработать вопрос о целесообразности создания в РФ суда по правам человека

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин рекомендовал Верховному суду РФ совместно с Генпрокуратурой РФ до 1 июня проанализировать практику применения статьи 280 УК РФ о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и рассмотреть вопрос о возможности введения административной преюдиции по этой статье.

Соответствующее поручение по итогам заседания президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека опубликовано на сайте Кремля в понедельник.

Кроме того, до 1 июня суду поручается рассмотреть совместно с министерством юстиции РФ вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека и представить при необходимости соответствующие предложения.

Еще одно поручение Верховному суду касается подготовки разъяснения по итогам обобщения судебной практики по делам, связанным с нарушениями законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных объединениях.

Верховному суду также рекомендуется рассмотреть совместно с уполномоченным по правам ребенка вопрос об установлении особенностей освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности в случае примирения с потерпевшими и подготовить предложения по совершенствованию законодательства при необходимости.

Административная преюдиция предусматривает, что уголовная ответственность наступит только после повторного совершения правонарушения, а на первый раз наказание будет не уголовным, а административным.