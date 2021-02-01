На координатора штаба Навального в Белгороде завели уголовное дело

Максима Климова заподозрили в оскорблении полицейского

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело в отношении координатора штаба Навального в Белгороде Максима Климова возбуждено по статье 319 УК РФ - об оскорблении представителя власти, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СУ СКР по Белгородской области.

"Климов в присутствии посторонних, то есть публично, оскорбил сотрудника полиции", - сказал собеседник агентства. По словам представителя ведомства, пока Климов находится в статусе подозреваемого.

Как сообщалось, после проведения акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Белгороде 23 января Климов был признан виновным в организации и проведении несогласованного массового мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ) и был наказан девятью сутками административного ареста.