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Из СанПиНов для отелей убрали требование об отдельном входе в нежилые помещения

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В рамках "регуляторной гильотины" из документов Роспотребнадзора, определяющих гигиенические и санитарные требования к отелям и другим туристическим объектам, исключили избыточные и мешающие развитию требования, рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

В частности, из санитарных правил убрали требование к помещениям "общественного использования" иметь отдельный вход.

"Вместо требования о наличии отдельного входа именно для нежилых помещений в одной из редакций проекта было указано, что отдельный вход необходим для "помещений общественного назначения". Эта неопределенная формулировка перекочевала в новый проект из старого СанПиНа, и под нее можно было подвести практически все что угодно", - рассказала Тюрина.

По ее словам, требования отменили на прошлой неделе на заседании комиссии. Там изучали постановления Роспотребнадзора "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 1.2.-20 "Гигиенические нормативы факторов среды обитания" и "Об утверждении СП "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания, планировки, застройки и содержания территорий населенных мест".

"Всего было рассмотрено около 10 разделов СанПиНов, убраны дублирования требований к турбизнесу, а также правила, которые невозможно выполнить. Также последовательно снимались или переписывались нечеткие формулировки, допускающие двоякое толкование, что часто становится поводом для коррупции. Новая редакция документа пока не идеальная, но с ней бизнес может работать", - сказала пресс-секретарь РСТ.

Она напомнила, что сейчас в Петербурге идет суд: Роспотребнадзор требует, чтобы собственник расселенной коммунальной квартиры прекратил сдавать комнаты.

"Ведомство считает, что, давая рекламу в интернете и создавая проживающим нормальные санитарно-бытовые условия и возможность пользоваться общими помещениями квартиры, собственник тем самым использует квартиру как "помещение общественного назначения", - отметила Тюрина.

Говоря о работе комиссии, она рассказала, что приходится не только отменять избыточные нормы, но и иногда добавлять те, которых в правилах не оказалось. В частности, по ее словам, из гигиенических нормативов внезапно исчезли физико-химические показатели качества и безопасности воды в плавательных бассейнах и аквапарках, в которых прописаны предельные нормы обеззараживающих и других веществ и превышение концентрации которых может привести к отравлениям или химическим ожогам.

РСТ Петербург Ирина Тюрина СанПиН Роспотребнадзор

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