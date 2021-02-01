В Петербурге за насилие к полиции задержан еще один участник акции

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге установлен и задержан второй фигурант дела о насилии к полицейскому во время несанкционированной акции оппозиции 31 января. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба управления СКР по городу.

Совместно с сотрудниками полиции задержан 31-летний уроженец Архангельской области, говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось о задержании его соучастника – 32-летнего приезжего из Архангельска.

По версии следствия, 31 января на Сенной площади Петербурга, где проходила несогласованная протестная акция, мужчины в компании других агрессивно настроенных участников акции применили насилие к полицейским. Чтобы успокоить активистов, одному из сотрудников пришлось достать табельное оружие. В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области действия полицейского в такой ситуации посчитали полностью обоснованными.

По факту инцидента ГСУ СК РФ по Петербургу возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения. Следствие продолжает устанавливать соучастников задержанных.

Это второе уголовное дело, которое завели в Петербурге по факту насилия к правоохранителям на несогласованной акции 31 января. Первое касается инцидента, в котором один из протестующих несколько раз ударил кулаком росгвардейца на Пионерской площади. Мужчина задержан в качестве подозреваемого, решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.

Между тем, как сообщал источник "Интерфакса", на воскресной акции в Петербурге имели место три случая нападения протестующих на сотрудников правоохранительных органов. Все инциденты подпадают под статью УК РФ.

31 января в Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного после возвращения в страну. Аналогичные акции прошли в регионах страны и 23 января.