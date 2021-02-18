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В Петербурге арестован подозреваемый в применении силы к омоновцу на акции

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу до 2 апреля уроженца Магадана Илью Першина, подозреваемого в насилии в отношении сотрудника Росгвардии на несогласованной акции протеста 31 января, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, днем 31 января Першин на Исаакиевской площади, принимая участие в несанкционированном митинге, несколько раз ударил локтем в грудь и ногой в колено бойца батальона ОМОН.

Согласно сообщению суда, мужчина пояснил, что является художником и пошел на акцию "для изучения пластики людей".

По данным пресс-службы, Першин был задержан накануне. Мужчина является уроженцем Магадана, живет в Петербурге, но не имеет регистрации в городе. Работает дежурным администратором отеля. Просил о домашнем аресте у сожительницы, но, как заявили в суде, смог вспомнить только ее имя.

Ранее о задержании Першина без уточнения подробностей дела "Интерфаксу" сообщал информированный источник.

После несогласованных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23-го и 31 января в Петербурге возбужден ряд уголовных дел о насилии к полицейским, задержаны и арестованы несколько человек.

Акции в поддержку Алексея Навального

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