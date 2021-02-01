В Петербурге задержали мужчину, вынудившего полицейского показать оружие

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге установлен один из участников несанкционированной акции оппозиции, который в минувшее воскресенье вынудил сотрудника полиции показать продемонстрировать оружие на Сенной площади, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в региональном главке МВД.

По версии правоохранительных органов, 31 января 32-летний уроженец Архангельска в компании еще нескольких агрессивно настроенных участников протестной акции применил насилие в отношении полицейских. Один из сотрудников обнажил табельное оружие. В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области действия полицейского в такой ситуации посчитали полностью обоснованными.

По факту инцидента ГСУ СК РФ по Петербургу возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Уроженец Архангельска был задержан у дома на проспекте Космонавтов, где проживает. Мужчина помещен в изолятор временного содержания, сообщили в главке.

На видеозаписи, распространенной пресс-службой ведомства, зафиксирован рассказ задержанного, где он признается, что толкнул полицейского, о чем сожалеет, и приносит офицеру свои извинения.

Соучастники подозреваемого будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.

Это второе уголовное дело, которое завели в Петербурге по факту насилия к сотрудникам правоохранительных органов на несогласованной акции 31 января. Первое касается инцидента, в котором один из протестующих несколько раз ударил кулаком росгвардейца на Пионерской площади. Мужчина задержан в качестве подозреваемого, решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.

Между тем, как сообщал источник "Интерфакса", на воскресной акции в Петербурге имели место три случая нападения протестующих на сотрудников правоохранительных органов. Все инциденты подпадают под статью УК РФ.

В воскресенье в Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного после возвращения в страну. Аналогичные акции прошли в регионах страны и 23 января.