Жительницу Удмуртии наказали штрафом за разглашение гостайны

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд Удмуртии приговорил к штрафу бывшую начальницу подразделения одного из предприятий республики за разглашение гостайны, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ во вторник.

По данным пресс-службы, женщина, по своей должности допущенная к сведениям, составляющим гостайну, отправила по незащищенной электронной почте сообщения, в которых содержалась информация под грифами "Секретно" и "Совершенно секретно". В результате секретные сведения, доверенные ей по работе, стали известны третьим лицам, не имеющим допуска к гостайне, говорится в сообщении.

Данный факт был выявлен сотрудниками УФСБ по Удмуртии. Им удалось предотвратить дальнейшую утечку секретных сведений и локализовать возможный ущерб.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.283 УК РФ ("разглашение сведений, составляющих государственную тайну"). С учетом признания вины и раскаяния ей присудили штраф в 80 тыс. рублей.