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В правительстве отрицают планы ввести карточки на продукты для населения

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В правительстве не обсуждают введение продовольственных карточек как одной из мер социальной поддержки населения, заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.

Экономический кризис

По его словам, сейчас в стране действуют различные механизмы и программы социальной поддержки отдельных категорий граждан, большинство из которых носят финансовый характер. При организации помощи нуждающимся приоритет отдается тем мероприятиям, которые позволяют в долгосрочной перспективе вывести семьи из бедности, таким как социальный контракт, переобучение, содействие в трудоустройстве, добавил Беляков.

"Известия" со ссылкой на источник в Минпромторге сообщили, что ведомство предложило правительству помочь нуждающимся, ежемесячно перечисляя им деньги на продукты.

В сентябре 2020 года директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков сказал "Московскому комсомольцу", что введение продуктовых талонов помогло бы обеспечить продуктами бедные семьи.

В декабре глава комиссии Общественной палаты по развитию сельского хозяйства Юлия Оглоблина предложила ввести продуктовые карточки и организовать социальное питание адресно, для малоимущих из-за подорожания продуктов.

Борис Беляков правительство Минпромторг

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