На Кубани участника протестной акции будут судить за хулиганство на памятнике

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Полиция Краснодара передала в суд уголовное дело участника несанкционированной акции 23 января, забравшегося на памятник Кубанскому казачеству и снявшего брюки, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как говорится в ответе пресс-службы на запрос "Интерфакса", мужчина забрался на памятник, расположенный напротив здания краевой администрации, надел на постамент нижнее белье, после чего снял с себя брюки.

Личность нарушителя была установлена - это 33-летний уроженец Белгородской области. Ему предъявили обвинение в хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ) и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и обязательства о явке, отмечает пресс-служба.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде пяти лет тюрьмы.

Ранее со ссылкой на краснодарского адвоката Алексея Аванесяна сообщалось, что фигурант был приговорен к 10 суткам ареста по ст. 20.2 КоАП за организацию незаконной публичной акции.

На хулиганскую выходку отреагировало руководство Кубанского казачьего войска, назвав ее актом "вандализма, надругательством над одним из главных для казаков и всех жителей Краснодарского края мемориалом".