В Ленобласти закончилась вакцина от коронавируса

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Партия вакцины от коронавируса из 10 тысяч доз, поступившая в Ленинградскую область, уже полностью реализована, регион ожидает новые поставки, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

"Мы сегодня закончили первый этап вакцинации. Все 10 тысяч доз вакцин, которые мы получили по первому этапу, мы использовали. У нас нет вакцин. Нам сорвали график получения вакцин и на прошлой неделе, и на сегодняшней. Мы рассчитываем, что с начала следующей недели мы начнем получать вакцину", - сказал Дрозденко в эфире телеканала "Россия 24" во вторник.

Он добавил, что в регионе открыто 29 отделений для вакцинации, подготовлено 20 автомобилей на базе передвижных поликлиник. "Мы сегодня готовы к вакцинации на 100%", - отметил губернатор.

Дрозденко подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в регионе остается напряженной, но есть и положительные тенденции. В частности, количество больных на ковидных койках за последний месяц сократилось на 30%.

Ранее во вторник власти региона объявили об отмене с 3 февраля антикоронавирусных ограничений в четырех районах "зеленой" зоны.

Согласно данным федерального оперштаба, в Ленинградской области за последние сутки выявлено 219 случаев COVID-19. Ежесуточный прирост заболевших наблюдался на таком же уровне в январе.