Сразу пять доз вакцины от COVID ввели по ошибке женщине в Литве

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Литве в Мариямпольской больнице пациентке из-за врачебной ошибки ввели пять доз вакцины от коронавируса вместо одной, сообщает портал Delfi.

"Случилось так, что не разбавили вакцину и все пять доз ввели одному человеку. Это человеческий фактор. Ничего плохого с пациентом не случилось", - сказал директор больницы Мантас Чесна.

По его словам, женщина чувствует себя хорошо, только ощущает сильную боль в месте укола. Однако из-за произошедшего четыре человека не получили вакцину, так как их дозы ввели этой женщине.

По словам Чесны, после инцидента больница проконсультировалась с Каунасской клиникой и представителями компании Pfizer.

Портал уточняет, что завершение расследования инцидента, который произошел в середине января, ожидается в четверг.