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Трое пожарных пропали при тушении склада в Красноярске

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Судьба троих пожарных неизвестна, после того как связь с ними была потеряна при тушении пожара на складе автозапчастей в Красноярске, сообщили в пресс-службе МЧС РФ журналистам в среду.

Министр МЧС России Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин произошедшего на складе, заявили в пресс-службе.

По ее данным, внутри помещений склада автозапчастей, по словам очевидцев, могли находиться 1-2 человека. Для их поиска были сформированы пять звеньев газодымозащитной службы МЧС России по Красноярскому краю.

"Спустя некоторое время связь с первым звеном из трех человек была потеряна. Произошло обрушение кровли. Поиски продолжаются", - сообщили в МЧС.

Красноярск МЧС

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