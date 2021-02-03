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На горящем складе запчастей в Красноярске нашли погибшего

На горящем складе запчастей в Красноярске нашли погибшего
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Тело рабочего было обнаружено во время пожара на складе автозапчастей в Красноярске, поиски еще троих пожарных продолжаются, сообщили в СКР.

Там уточнили, что трое пожарных зашли в помещение для поиска человека, который, по информации свидетелей, мог находиться внутри. Спустя некоторое время пожарные перестали выходить на связь. Позднее тело, предположительно, сотрудника склада, было обнаружено в ходе тушения, поиски троих сотрудников МЧС продолжаются.

Прокуратура Красноярского края сообщила, что начала проверку в связи с крупным пожаром на складе автозапчастей компании "Автотрейд" в краевом центре. Проверяющие выяснят, почему начался пожар, и оценят, насколько ответственные лица соблюдали требования противопожарной безопасности на складе.

Тушение пожара продолжается.

Пожар на складе начался в 10:39 утра по местному времени, площадь возгорания выросла до 3500 квадратных метров, у склада обрушилась крыша.

На место выезжал губернатор Александр Усс. По его словам, собственники склада ему рассказали, что система тушения сработала в момент возгорания, "но не справилась". Губернатор взял на контроль отслеживание загрязнения воздуха в районе пожара, на улице Калинина, сообщила его пресс-служба.

Красноярск Автотрейд МЧС прокуратура Красноярского края Александр Усс

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