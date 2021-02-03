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Более 100 священнослужителей РПЦ скончались от коронавируса

Свыше 4 тыс. клириков переболели COVID-19

Более 100 священнослужителей РПЦ скончались от коронавируса
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Более 4 тыс. священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ) переболели коронавирусной инфекцией, скончались 145 человек, говорится в сообщении Рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения COVID-19.

"Переболели коронавирусной инфекцией в общей сложности 4001 клирик и монашествующий Русской православной церкви. В том числе 381 клирик приходов Москвы, 2728 клириков епархий России и 892 клирика и насельника ставропигий", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале рабочей группы в среду.

Отмечается также, что, по состоянию на 3 февраля, в России зарегистрированы 145 смертей от последствий коронавирусной инфекции среди клириков Москвы и епархий, клириков и насельников ставропигий. Из 145 почивших - 14 клириков приходов Москвы, 107 клириков епархий России и 24 клирика и насельника ставропигий.

Продолжают проходить лечение от коронавирусной инфекции 366 клириков и монашествующих Русской православной церкви. За текущую неделю общее число болеющих коронавирусом клириков и монашествующих увеличилось: в епархиях возросло на 21, в ставропигиях сократилось на девять, в приходах Москвы уменьшилось на шесть человек.

Хроника 09 января 2020 года – 03 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
РПЦ Коронавирус

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