РПЦ не будет спешить с отменой коронавирусных ограничений в храмах

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви предвидят долгий период "отступления" коронавируса и не собираются ослаблять меры предосторожности на службах.

"Я думаю, что нам не надо спешить с ослаблением тех мер, которые были приняты в начале пандемии, потому что пандемия будет длиться, по-видимому, еще долго, и опасность заразиться по-прежнему сохраняется для очень многих. Еще очень многие остаются не привитыми, не переболевшими, не имеющими антител в своей крови", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, несмотря на снижение количества заболевших, церковь оставит в силе ограничения, принятые прошлой весной решением Синода для профилактики коронавируса, будет ждать момента, "когда пандемия окончательно нас покинет", и будет продолжать молиться о том, "чтобы Господь явил нам свою милость".

В настоящее время в храмах Русской православной церкви действуют профилактические меры против COVID-19, такие как ношение масок, социальная дистанция, дезинфекция поверхностей.

Ранее в субботу оперативный штаб сообщил, что суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 16 627 случаев.