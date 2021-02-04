Более 60% работодателей в РФ требуют от подчиненных носить маску

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Почти две трети работодателей в РФ (62%) требуют от всех своих сотрудников носить защитную маску на территории предприятия, 18% компаний ввели такие требования только для некоторых категорий работников, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в четверг в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, каждый пятый работодатель (20%) не требует от своих сотрудников носить маску на рабочем месте.

Что касается самих сотрудников, то более половины респондентов (56%) надевают защитную маску на работе, поскольку работодатель этого требует, среди сотрудников в возрасте до 34 лет эта доля составляет 65%, отмечают в SuperJob.ru.

Опрос показал, что каждый седьмой работник (14%) надевает маску добровольно, среди сотрудников в возрасте от 45 лет и старше так ведут себя 20% респондентов.

В свою очередь, 5% сотрудников не носят маски на работе, несмотря на требования руководства, каждый четвертый работник (25%) не надевает маску, отмечая при этом отсутствие соответствующих требований со стороны работодателя.

Опрос среди работодателей был проведен 27 января - 1 февраля 2021 года в 102 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах, были опрошены 500 респондентов, представляющих кадровый менеджмент.

Опрос среди сотрудников проводился в те же сроки в 361 населенном пункте РФ, во всех федеральных округах. Объем выборки - 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, работающих на территории работодателя.