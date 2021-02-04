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Автору надписи на памятнике Ленину в Томске вменили вандализм

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Томске дознаватели МВД Ленинского района возбудили уголовное дело о вандализме в связи с появлением на памятнике Ленину надписи против президента. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

О появлении надписи, нанесенной красной краской на спину фигуры Ленина, 3 февраля сообщил ТВ-2. Утром 4 февраля ее уже отчистили.

Депутат гордумы Томска Максим Забелин сообщил "Интерфаксу", что полицейские в связи с инцидентом взяли у него объяснение, хотя он, по его словам, отношения к случившему не имеет.

"Сотрудники полиции спрашивали, где я был 3 февраля, знал ли о том, что на памятник нанесли надпись, откуда и во сколько я об этом узнал. Насколько я знаю, также опрашивали активиста Дениса Литвинова", - сказал депутат.

Он высказал предположение, что полиция опрашивает активных участников несанкционированных митингов, которые прошли в Томске.

Чугунный памятник установили на площади Ленина в 1959 году. Монумент работы Ефима Белостоцкого создали в Киеве для одного из приморских советских городов, но цена памятника оказалась для них слишком высокой, и его отправили в Томск.

Томск Владимир Ленин МВД Владимир Путин Максим Забелин

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