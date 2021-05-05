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Девушку 17 лет заподозрили в повреждении баннеров "Бессмертного полка"

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Томской области СК возбудил уголовное дело в отношении 17-летней жительницы закрытого города Северск. Ее заподозрили в вандализме.

По версии следствия, ночью 3 мая умышленно повредила установленные рядом с торговым центром "четыре баннера общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России", посвященные годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг".

Задержана ли подозреваемая, из пресс-релиза СК неясно.

Северск Томская область СКР Бессмертный полк

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