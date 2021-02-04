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Рабочий погиб на шахте в Кузбассе, частично приостановленной после ЧП

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Очередной инцидент со смертельным исходом произошел на шахте имени Тихова (Кемеровская область, входит в "Промышленно-металлургический холдинг", ПМХ), где в конце января из-за выброса метана погибли трое горнорабочих.

"На шахте им. С.Д. Тихова произошел несчастный случай. Во время выполнения наряда на обслуживание пункта погрузки погиб электрослесарь по ремонту оборудования", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ПМХ в четверг.

Также сотрудник пресс-службы уточнил, что в причинах произошедшего будут разбираться сотрудники областной трудовой госинспекции.

Как сообщалось, в ночь на 22 января на шахте им. Тихова в конвейерном штреке произошел выброс метана с последующим обрушением, после чего связь с тремя работниками была потеряна. 41 человек вышел на поверхность самостоятельно, тела двух работников были обнаружены спасателями сразу, тело третьего – несколько часов спустя.

По факту аварии СКР возбудил дело по части 3 статьи 217 (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Кроме того, Ленинск-Кузнецкий городской суд на 90 суток остановил подготовительный забой шахты

Шахта имени Тихова – одна из новых шахт Кузбасса, и самая новая шахта Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ): предприятие введено в эксплуатацию в июне 2017 года. За три года на предприятии произошло несколько аварий, в том числе, в феврале 2019 года на шахте произошел выброс метана. В результате под завалом оказались четыре человека, один из них погиб.

Кемеровская область Промышленно-металлургический холдинг

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