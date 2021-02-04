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РФ не будет реагировать на заявления Запада по ситуации с Навальным

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Россия не будет реагировать на заявления западных политиков относительно применения собственных законов и вердиктов суда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не намерены принимать во внимание подобные заявления по вопросам применения наших законов к тем, кто их нарушает, и к вердиктам нашего российского суда. Эти темы мы готовы разъяснять, но обсуждать их мы не готовы ни с кем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будут ли высокопоставленные лица России реагировать на оценку ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным со стороны западных политиков.

Он напомнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров накануне детально отвечал на соответствующие вопросы и дал оценку подобным заявлениям, отметив их абсолютную их неприемлемость.

Песков заметил, что такие заявления также не являются поводом для экстренной реакции президента, но допустил, что он может в будущем высказать свое отношение.

"Это вряд ли, наверное, повод для какой-то экстренной реакции президента. Вы знаете, что он постоянно общается на свободные темы в рамках тех или иных мероприятий, поэтому в дальнейшем, если это будет сохранять актуальность, наверно, кто-то ему такой вопрос задаст", - сказал пресс-секретарь.

Симоновский суд столицы на выездном заседании в Мосгорсуде 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года колонии общего режима. Страны Запада раскритиковали это решение, призвав освободить Навального.

Дмитрий Песков Алексей Навальный Сергей Лавров

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