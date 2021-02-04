Житель Ставрополья, бросивший гранату в шумных соседей, получил 13 лет

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Георгиевский городской суд Ставрополья вынес приговор в отношении местного жителя, который в мае 2020 года взорвал гранату в соседском дворе, в результате чего пострадали 19 человек, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Он признан виновным по ч. 1 ст. 222.1 (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом), ч. 2 ст. 167 (умышленное повреждение имущества), ч. 2 ст. 115 (причинение легкого вреда здоровью) УК РФ.

Суд приговорил преступника к 13 годам колонии строгого режима со штрафом 10 тыс. рублей и ограничением свободы на год. Также суд удовлетворил иски потерпевших на общую сумму свыше 280 тыс. рублей.

Инцидент произошел в мае 2020 года в ставропольском поселке Приэтокский. Ранее судимый за незаконный оборот оружия и угрозу убийством 67-летний местный житель, недовольный шумным поведением соседей во время празднования дня рождения, бросил в их двор гранату. Пострадало 19 человек, 12 из них были госпитализированы. Кроме того, одного из потерпевших он также ударил ножом.

Со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону сообщалось, что злоумышленник был сразу же задержан, а позже арестован.