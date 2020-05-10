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Восемь человек пострадали из-за брошенной соседом во двор гранаты на Ставрополье

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Взрывное устройство сработало во дворе жилого дома в Георгиевске (Ставропольский край), восемь человек пострадали, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Во дворе частного дома порядка 18 человек отмечали праздник. Сосед, руководствуясь мотивами личной неприязни к собравшимся, бросил через забор взрывное устройство, предположительно гранату. Пострадали восемь человек", - сказал источник.

Все пострадавшие госпитализированы, сказал он.

Официальной информации о произошедшем пока не поступало.

Ставрополье

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