Восемь человек пострадали из-за брошенной соседом во двор гранаты на Ставрополье

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Взрывное устройство сработало во дворе жилого дома в Георгиевске (Ставропольский край), восемь человек пострадали, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Во дворе частного дома порядка 18 человек отмечали праздник. Сосед, руководствуясь мотивами личной неприязни к собравшимся, бросил через забор взрывное устройство, предположительно гранату. Пострадали восемь человек", - сказал источник.

Все пострадавшие госпитализированы, сказал он.

Официальной информации о произошедшем пока не поступало.