Задержан житель Ставрополья, бросивший соседям во двор взрывное устройство

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Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В Ставропольском крае задержали мужчину, подозреваемого в том, что он устроил взрыв во дворе у соседей, сообщил агентству "Интерфакс" осведомленный источник.

По его словам, инцидент произошел в поселке Приэтокском в Георгиевском округе Ставропольского края.

Другой осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что двое пострадавших при взрыве находятся в тяжелом состоянии, шестеро - в состоянии средней степени тяжести, еще трое получили легкие травмы.

"Двое из пострадавших после взрыва в поселке Приэтоксом находятся в тяжелом состоянии, можно сказать - в критическом", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что всего за медпомощью обратились 11 человек. Троих пострадавших, получивших не тяжелые травмы, сейчас осматривают медики и, возможно, их отправят на амбулаторное лечение.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что во дворе частного дома на Ставрополье мужчина, "руководствуясь мотивами личной неприязни", бросил взрывное устройство (предположительно гранату) во двор к соседям, отмечавшим праздник. Всего во дворе, где произошел взрыв, собрались около 18 человек.