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Мужчину, бросившего гранату во двор соседей, арестовали на Ставрополье

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Суд на Ставрополье арестовал местного жителя, подозреваемого во взрыве гранаты в соседском дворе, в результате чего пострадали 12 человек, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону во вторник.

Таким образом суд удовлетворил соответствующее ходатайство следствия, говорится в сообщении. Отмечается, что в Георгиевском округе Ставрополья, где и произошел инцидент, продолжают работать следователи-криминалисты регионального управления СКР.

10 мая в ставропольском поселке Приэтокский ранее судимый за незаконный оборот оружия и угрозу убийством 67-летний местный житель, недовольный шумным поведением соседей, бросил в их двор гранату. По данным следствия, из 19 человек, находившихся во дворе, 12 были госпитализированы.

Подозреваемый был сразу же задержан, в отношении него возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в инстаграме сообщал, что гранату взорвал пьяный сосед, который так отреагировал на шумную компанию, которая отмечала семейный праздник.

По данным регионального Минздрава, после инцидента медицинская помощь была оказана 15 пострадавшим, из них 12 человек госпитализированы, а трое отправлены на амбулаторное лечение.

Ставрополье СКР Приэтокский

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