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Петербуржца оштрафовали за недонесение об отъезде знакомой на войну в Сирию

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге Куйбышевский суд оштрафовал на 10 000 рублей местного жителя Шамиля Гаджиева, который не сообщил в правоохранительные органы, что его знакомая уехала воевать в Сирию. Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, он признан виновным в несообщении о преступлении (статья 205.6 УК).

Следствие и суд установили, что Гаджиев знал, что его знакомая Мухамбетова 9 июля 2014 года уехала из России в Сирию, где вступила в ИГ (запрещенная в России террористическая организация), то есть приняла участие в иностранном государстве в деятельности незаконного вооруженного формирования в целях, противоречащих интересам России (ч.2 ст. 208 УК). Однако он не сообщил об этом преступлении властям.

Вынося приговор, суд учел, что Гаджиев совершил преступление небольшой тяжести, полностью признал вину и раскаялся, помогал следствию. Также суд учел, что у него на иждивении два несовершеннолетних ребенка и мать-пенсионерка, а также есть проблемы со здоровьем.

Сирия ИГ Петербург Куйбышевский суд Шамиль Гаджиев

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