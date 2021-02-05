На начальника красноярской колонии завели дело о взятке в 200 тыс. руб.

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника исправительной колонии №31 в Красноярском крае. Его подозревают в получении крупной взятки при посредничестве осужденного. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба главного следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, с августа 2020 года по февраль 2021 года начальник колонии получил от директора одной из организаций более 200 тыс. рублей. Эти деньги предназначались за то, чтобы с директора не взыскали дебиторской задолженности по договору, в котором он выступал заказчиком. Отмечается, что посредником при передаче взятки был один из осужденных.

Уголовное дело возбуждено по материалам отдела собственной безопасности красноярского главка ФСИН России по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом через посредника за бездействие в пользу взяткодателя, в крупном размере).