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Кремль назвал слова Байдена про отношения с РФ агрессивной риторикой

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В словах президента США Джо Байдена про дальнейшие отношения с Россией прозвучала агрессивная и ультимативная риторика, но Москва рассчитывает, что при всех разногласиях у двух стран есть база для взаимодействия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это очень агрессивная и неконструктивная риторика, к нашему сожалению. Нотки какой-то ультимативности вообще неприемлемы для нас. Мы уже сказали, что мы не будем внимать такого рода заявлениям, каким-то менторским заявлениям, не собираемся этого делать", - сказал Песков журналистам в пятницу.

"Но тоже мы рассчитываем, что при общей констатации огромного количества разногласий и разнице в подходах к ключевым вопросам, у нас остается база для взаимодействия", - сказал он.

Так Песков прокомментировал речь Байдена на внешнеполитическую тему, в частности, его слова о том, что США заставят заплатить Россию за нарушения прав человека и кибератаки, и призыв выпустить на свободу оппозиционера Алексея Навального.

"Мы все-таки рассчитываем на политическую волю американцев к тому, чтобы там, где это нам выгодно, продолжать общение", - добавил Песков.

Джо Байден США Дмитрий Песков

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