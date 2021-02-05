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Уволена мурманский министр, подавшая в суд на губернатора региона

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Анну Багрову, которая обратилась в суд с тремя исками к губернатору Андрею Чибису, уволили, сообщила "Интерфаксу" сама Багрова.

Распоряжение об увольнении, с которым ознакомился "Интерфакс", датировано пятницей. В документе говорится, что министр уволена, так как лицо, уполномоченное собственником имущества организации, прекратило ее служебный контракт.

"Я сегодня явилась на работу, а там меня уже ожидали сотрудники аппарата правительства с приказом об увольнении", - рассказала Багрова, добавив, что накануне был закрыт ее больничный.

Экс-министр добавила, что не согласна с увольнением, считает его незаконным и нарушающим положения федерального и регионального законодательства о госслужбе, намерена его оспаривать.

При этом в официальном электронном бюллетене правительства Мурманской области еще не опубликованы документы об увольнении главы Минприроды.

Комментарием министерства информационной политики региона "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Позднее в пресс-службе губернатора Мурманской области агентству подтвердили информацию об увольнении Багровой.

Как сообщалось, Багрова обратилась в Октябрьский районный суд Мурманска с тремя исками к губернатору, Минприроды региона, замгубернатора Елене Дягилевой и редакциям газет "Мурманский Вестник", "Комсомольская правда Мурманск" и информагентству "Северпост".

В первом иске Багрова просит суд обязать Чибиса и Дягилеву обеспечить допуск к рабочему месту и необходимой служебной документации, чтобы получить возможность дать аргументированные пояснения в рамках служебной проверки в отношении министра. По мнению чиновницы, проверка в ее отношении началась после того, как на пресс-конференции Чибиса в декабре 2020 года журналисты заявили, что дачные партнерства получили от Минприроды письма о расторжении договоров аренды. Багрова отрицает эту информацию и считает, что служебная проверка в ее отношении безосновательна.

В иске к губернатору и Минприроды Мурманской области Багрова просит провести оплату труда за представление интересов правительства региона в нескольких арбитражных процессах, которое ей было поручено за рамками обязанностей министра.

В иске к губернатору и СМИ Багрова просит взыскать в солидарном порядке 21 млн рублей за уничижение чести, достоинства и деловой репутации.

В конце 2020 года министерство информационной политики Мурманской области сообщило, что Багрова временно отстранена от должности на время проведения служебной проверки. В правительстве региона заявляли, что поводом для проверки стало обращение прокуратуры.

Багрова заняла пост министра природных ресурсов и экологии Мурманской области в октябре 2019 года как финалист регионального конкурса "Лидеры Севера". До назначения была заместителем руководителя комитета по тарифному регулированию региона.

Анна Багрова Андрей Чибис Мурманская область

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