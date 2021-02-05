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Житель Коми получил 8 лет строгого режима за убийство судьи

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Эжвинский районный суд Сыктывкара признал жителя города Микунь виновным в убийстве мирового судьи, сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Подсудимый приговорен к 8 годам в исправительной колонии строгого режима. Также удовлетворены иски родственников погибшего о компенсации морального вреда на сумму 3 млн рублей, говорится в сообщении.

Установлено, что в ночь на 9 ноября 2019 года нетрезвый обвиняемый, находясь в квартире знакомого, избил хозяина и выстрелил из ружья ему в голову. Потерпевший скончался на месте преступления.

"Вину в совершении умышленного убийства фигурант отрицал, настаивая, что выстрел произошел случайно", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что тело мирового судьи Жешартского судебного участка с огнестрельным ранением обнаружили в ночь на 9 ноября 2019 года в квартире дома по улице Ленина в городе Микунь Усть-Вымского района Коми. По факту его смерти возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (Убийство).

Позже с заявлением о явке с повинной в следственные органы обратился 33-летний местный житель, являвшийся другом убитого. Мужчина сообщил, что, будучи пьяным, готовился к охоте, упаковывая в чехол ружье, и якобы по неосторожности выстрелил в приятеля.

Коми Микунь

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