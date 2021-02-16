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Взрывотехники проверяют Останкинскую башню

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Неизвестный сообщил о бомбе, заложенной в Останкинской телебашне в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Поступил сигнал об угрозе взрыва Останкинской телебашни по адресу Академика Королева, 12. К месту следуют службы города", - сказал собеседник агентства.

Массовая рассылка ложных угроз о минировании возобновилась в России после перерыва, совпавшего с ужесточением карантинных мер по коронавирусу. С начала февраля уже "минировали" школы на Дальнем Востоке, в Сибири, Москве и Люберцах, а 8 февраля из-за этой же причины проводилась эвакуация в Мосгорсуде. 11 февраля, по данным источника "Интерфакса", в Москве из-за массовой рассылки угроз проверяли все станции метро и больше 3300 школ и детских садиков.

Связан ли сигнал с угрозой в адрес Останкинской башни со схемой массовых рассылок сообщений о минировании, не уточняется.

Москва Останкинская башня

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