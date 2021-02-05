Бывший росгвардеец получил срок за убийство пенсионерки в Ижевске

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Ижевска признал бывшего сотрудника ФГУП "Охрана" Росгвардии по Удмуртии виновным в убийстве пожилой женщины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики в пятницу.

Убийство произошло днем 22 января 2019 года на первом этаже дома по улице Гагарина.

Пенсионерка сделала замечание пьяному соседу, увидев, что он курит в подъезде. В ответ, как сообщается, подсудимый ножом нанес потерпевшей множественные колото-резаные раны грудной клетки. После этого мужчина перетащил тело в ее квартиру и устроил пожар, чтобы скрыть следы преступления.

Злоумышленник был задержан полицейскими и помещен под стражу. Из ФГУП "Охрана" мужчина был уволен.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 11 месяцев в колонии строгого режима.