Полиция Петербурга предотвратила заказное убийство

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге задержан подозреваемый в организации убийства юриста по найму, сообщили в управлении СК по региону. Ему вменяют организацию приготовления к убийству по найму (п. "з" ч.2 ст. 105 УК).

По версии следствия, 58-летний бизнесмен из личной неприязни решил убить юриста, который вел процедуру его банкротства как физлица. 28 января он встретился на Никольской площади с сотрудником городской полиции, который выдал себя за киллера. Он поручил оперативнику убить юриста за $5000 и сообщил необходимые данные об этом человеке. 29 февраля подозреваемый передал "киллеру" пистолет с глушителем и патроны.

2 февраля оперативник сообщил заказчику, будто бы жертва убита. 5 февраля подозреваемого задержали при встрече с "исполнителем".

В ГУ МВД Петербурга и Ленобласти добавили, что до задержания бизнесмена юрист находился под контролем полиции, и даже его жена не знала, что с ним. 3 февраля она подала в полицию заявление о пропаже мужа.