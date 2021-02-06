В РПЦ призвали блокировать социальные сети за мат

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви выступают за полный отказ от мата в российском сегменте интернета.

"Я думаю, что те интернет-сайты, те социальные сети, которые используют матерную лексику, они в конечном итоге должны блокироваться, и я даже думаю, что они должны блокироваться автоматически. Я думаю, что вполне можно ввести такую систему в русскоязычном интернете, которая не позволяла бы матерным словам ни звучать, ни появляться в печатном виде", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

"Если пока это становится только частной инициативой, то и такую инициативу, я думаю, можно приветствовать", - добавил он, комментируя недавнюю инициативу уральских казаков, которые вызвались лично "зачищать" соцсети от нецензурной лексики.

По его мнению, использование матерной лексики является "очень серьезной болезнью", которую мы наблюдаем в том числе в государственных органах, в армии, а иной раз матерные выражения используют и сотрудники органов правопорядка.

Как сказал митрополит, "на всех этих уровнях необходимо заботиться о том, чтобы полностью искоренить матерную лексику".