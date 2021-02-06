Эрнст и Фокин награждены орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст и худрук Александринского театра Валерий Фокин награждены орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Соответствующий указ президента России размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Эрнст награжден "за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность", Фокин - "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

Ранее Эрнст и Фокин награждались орденом "За заслуги перед Отечеством" четвертой, третьей и второй степеней. Таким образом, они стали полными кавалерами ордена.

Эрнсту 6 февраля исполнилось 60 лет, а Фокин отметит свое 75-летие 28 февраля.