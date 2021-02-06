Что произошло за день: суббота, 6 февраля

Прокурору по делам Навального дали личную охрану, Эрнст стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", МИД России теперь в TikTok

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России коронавирус обнаружили еще у 16 627 человек. Выздоровел 22 831 пациент. Между тем в Центре им. Гамалеи сообщили о планах разработать технологию по быстрому созданию вакцин от новых штаммов коронавируса.

- Прокурора по делам Навального взяли под государственную защиту. Екатерине Фроловой, в частности, предоставлена личная охрана, сообщил информированный источник.

- Константин Эрнст и Валерий Фокин стали полными кавалерами ордена "За заслуги перед Отечеством". Указом президента гендиректор "Первого канала" и худрук Александринского театра удостоены ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.

- Укладка "Северного потока 2" возобновилась в водах Дании спустя 413 дней после ее остановки из-за санкций США.

- Экс-офицер Росгвардии получил условный срок за хищение ГСМ более чем на 28 млн рублей.

- МИД России зарегистрировал аккаунт в социальной сети TikTok. В министерстве заявили, что такой план был давно, но события последних недель ускорили процесс.

- В Москве с вечера воскресенья будет объявлен "оранжевый" уровень опасности из-за надвигающихся морозов. В ночь на 9 февраля в столице ожидается до минус 27 градусов, по области - до минус 30 градусов.

- Александр Большунов второй раз подряд стал победителем общего зачета Кубка мира. Российский лыжник получает полагающийся в таком случае Большой хрустальный глобус.