Занятия в школах отменены в Приамурье из-за сообщений о минировании

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Анонимные сообщения о минировании школ стали причиной отмены занятий в школах Благовещенска Амурской области, сообщает Минобразования региона.

"В связи с поступившим сообщением о минировании российских школ отменены уроки в первую смену во всех образовательных учреждениях Благовещенска", - говорится в сообщении.

Оперативные службы проводят проверку. Решение о занятиях во второй смене пока не принято.