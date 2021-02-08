Школы Чукотки продолжили работу после проверки сообщений о минировании

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Оперативные службы проверили большинство школ на Чукотке после анонимных сообщений о минировании, эвакуировав около 4 тыс. человек, подозрительных предметов не обнаружено.

"Информация о минировании не подтвердилась. Занятия в школах возобновлены", - сообщается на сайте правительства Чукотского автономного округа в понедельник.

Отмечается, что экстренные проверки прошли в большинстве образовательных организаций во всех муниципалитетах региона. Здания обследовали представители правоохранительных органов, Росгвардии, МЧС и кинологи.

"Всего на территории Чукотки было оперативно эвакуировано около четырех тысяч человек", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в понедельник правоохранительные органы проверяли анонимные сообщения о минировании школ в Приморье, на Чукотке и Сахалине, в Амурской области.

На Сахалине и в Амурской области пресс-службы правительств сообщили, что информация оказалась ложной, учебный процесс восстановлен.