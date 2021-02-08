Глыба льда упала с крыши на ребенка в Магнитогорске

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Магнитогорский школьник получил сотрясение мозга, после того как на него с крыши упала глыба льда. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области, по данному факту возбудили уголовное дело.

Днем 3 февраля глыба упала на 10-летнего школьника около одного из многоэтажных домов Ленинского района Магнитогорска. Ребенок госпитализирован. По данным медиков, состояние здоровья мальчика стабильное.

Уголовное дело заведено по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья".

Устанавливаются обстоятельства произошедшего и виновные должностные лица управляющей компании, которая не обеспечила очистку кровли жилого дома.