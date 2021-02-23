Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:43Заразились
на 23.02В России 4 189 153+11 823В мире 111 721 885+288 787

Минтруд разработал проект о досрочном выходе на пенсию некоторых работников

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Минтруд разработал проект постановления правительства России, вносящий изменения в списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, пишет во вторник "Российская газета".

Предлагается включать в списки, дающие право на досрочную пенсию, периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников, являющихся условием выполнения работниками определенных видов деятельности. В такие периоды сотрудники отсутствуют на рабочих местах, но они за ними сохраняются, как и заработная плата, а работодатели отчисляют за обучающихся работников взносы на обязательное пенсионное страхование.

Сегодня по закону на досрочную пенсию могут претендовать люди, выработавшие определенный стаж в профессиях, должностях, производствах и учреждениях. Например, досрочно могут выйти на пенсию врачи, учителя, работники общественного транспорта.

При этом в стаж работы, дающей право на досрочное пенсионное обеспечение, включаются периоды работы, дающей право на указанную пенсию, которая выполняется постоянно в течение полного рабочего дня, за которые уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд. Также в стаж включаются периоды получения пособия по государственному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности, а также периоды ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков.

По данным Минтруда, за период с 1 января 2014 года по 1 октября 2020 года судебными органами было рассмотрено 244 277 исков, предъявленных к территориальным органам ПФР (судебные постановления вступили в законную силу), из них удовлетворено - 221 906 (91%).

Если документ будет принят, то люди смогут быстрее выходить на заслуженный отдых. А Пенсионный фонд сохранит средства, которые сейчас уходят на судебные издержки.

Минтруд ПФР

Новости по теме

Новости

Минэнерго заверило в отсутствии проблем с получением газа из-за ЧП в Оренбуржье

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Ликвидирована утечка газа на магистральном газопроводе в Оренбуржье

Пандемия коронавируса

Прекращено первое в России уголовное дело из-за фейка о COVID-19

Прекращено первое в России уголовное дело из-за фейка о COVID-19
Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в РФ опустился к цифрам начала октября 2020 г.

Суточный COVID-прирост в РФ опустился к цифрам начала октября 2020 г.

Взрыв на магистральном газопроводе произошел в Оренбургской области

В Госдуме пообещали не оставлять без ответа санкции ЕС по Навальному

Что произошло за день: понедельник, 22 февраля

Кадыров высмеял скандал по поводу его фото с украинским чиновником

Кадыров высмеял скандал по поводу его фото с украинским чиновником

"Справедливая Россия" официально объединилась с двумя партиями

"Справедливая Россия" официально объединилась с двумя партиями
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');