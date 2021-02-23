Минтруд разработал проект о досрочном выходе на пенсию некоторых работников

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Минтруд разработал проект постановления правительства России, вносящий изменения в списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, пишет во вторник "Российская газета".

Предлагается включать в списки, дающие право на досрочную пенсию, периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников, являющихся условием выполнения работниками определенных видов деятельности. В такие периоды сотрудники отсутствуют на рабочих местах, но они за ними сохраняются, как и заработная плата, а работодатели отчисляют за обучающихся работников взносы на обязательное пенсионное страхование.

Сегодня по закону на досрочную пенсию могут претендовать люди, выработавшие определенный стаж в профессиях, должностях, производствах и учреждениях. Например, досрочно могут выйти на пенсию врачи, учителя, работники общественного транспорта.

При этом в стаж работы, дающей право на досрочное пенсионное обеспечение, включаются периоды работы, дающей право на указанную пенсию, которая выполняется постоянно в течение полного рабочего дня, за которые уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд. Также в стаж включаются периоды получения пособия по государственному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности, а также периоды ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков.

По данным Минтруда, за период с 1 января 2014 года по 1 октября 2020 года судебными органами было рассмотрено 244 277 исков, предъявленных к территориальным органам ПФР (судебные постановления вступили в законную силу), из них удовлетворено - 221 906 (91%).

Если документ будет принят, то люди смогут быстрее выходить на заслуженный отдых. А Пенсионный фонд сохранит средства, которые сейчас уходят на судебные издержки.