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Кремль раскритиковал заявления Зюганова по ситуации с депутатом Бондаренко

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле негативно восприняли заявления лидера КПРФ Геннадия Зюганова по поводу задержания депутата Саратовской областной думы от этой партии Николая Бондаренко.

"Негативно. Риторика достаточно агрессивная, которую нельзя приветствовать", - сказал Песков журналистам во вторник, отвечая на вопрос, как в Кремле отнеслись к словам Зюганова по поводу задержания Бондаренко.

Так он ответил на вопрос журналиста, по словам которого лидер КПРФ в связи задержанием Бондаренко пригрозил поднять всю страну и не дать устроить расправу над депутатом.

Накануне, 8 февраля, депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова сообщила агентству, что Бондаренко задержали утром в понедельник за участие в митинге оппозиции 31 января в Саратове.

На своей странице в твиттере Алимова уточнила, что административное дело в отношении Бондаренко возбуждено по п.5 ст. 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Фрунзенский районный суд Саратова в понедельник наложил административный штраф на Бондаренко. "Итог - административный штраф в 20 тыс. рублей. Это решение суда мы будем обжаловать как незаконное и политически мотивированное", - сообщил "Интерфаксу" сам депутат.

Геннадий Зюганов КПРФ Дмитрий Песков Николай Бондаренко Саратов

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