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В дагестанском селе закрыли школу и садик после отравления детей

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Дагестане администрация Хунзахского района закрыла школу и детский садик в селе Арани, где отравились три десятка детей. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации. Там уточнили, что трех детей положили в больницу.

Школа и сад будут закрыты до понедельника, до выяснения причин отравления. В селе временно ограничена подача питьевой водопроводной воды, людям воду подвозят.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), сообщили в управлении СК по Дагестану.

Следствие установило, что 4 февраля Хунзахскую центральную районную больницу обратились семь школьников из Арани в возрасте от 7 до 14 лет. Они жаловались на боли в животе, понос и повышенную температуру. В СК выяснили, что с 1 по 4 февраля такие же симптомы проявились еще у 23 учеников той же школы.

Свою проверку в связи со случившимся проведет и прокуратура.

Роспотребнадзор взял образцы воды и пищи из столовой школы для экспертизы.

После новогодних праздников массовое отравление произошло в Буйнакске. Сообщалось, что пострадали как минимум 303 человека, в том числе 239 детей. Роспотребнадзор выяснил, что они отравились водопроводной водой. В СКР считают, что за время каникул "Буйнакскводоканал" не обеззараживал воду и не контролировал ее качество.

В конце февраля массовое отравление произошло в Студгородке в Красноярске. Местная водоснабжающая компания объяснила, что в некоторых домах системы водопровода и пожаротушения объединены. В компании предположила, что в водопровод могла попасть застоявшаяся из внутренней системы пожаротушения одного из домов. Пострадавшие жильцы заразились кишечной инфекцией, вызванной норовирусом.

Дагестан Арани СКР Буйнакск Красноярск

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