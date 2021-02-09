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Координатор штаба Навального в Екатеринбурге арестован еще на 15 суток

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Москве назначил наказание в виде административного ареста координатору штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Алексею Гресько по делу о неповиновении полицейскому, сообщил во вторник "Интерфаксу" его адвокат Алексей Бушмаков.

"15 суток (ареста)", - сказал собеседник агентства.

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Гресько был задержан 17 января в московском аэропорту "Внуково", куда он приехал встретить возвращавшегося в РФ Навального. Позже он был отпущен из ОВД с протоколом по ст.19.3 КоАП РФ(неповиновение законному требованию сотрудника полиции).

По данным штаба, Гресько сопротивления не оказывал и находился в аэропорту как посетитель.

24 января суд в Екатеринбурге назначил Гресько, задержанному после несанкционированной акции в поддержку Навального в Екатеринбурге, десять суток ареста по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении).

Возвращение Навального

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Екатеринбург Алексей Навальный Алексей Гресько

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