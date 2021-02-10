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В Приморье водитель снегоуборщика задел ковшом ребенка, выругался и скрылся

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Водитель погрузчика во время уборки снега в городе Уссурийск Приморского края задел 12-летнего мальчика ковшом по голове и скрылся с места ДТП, мужчина обвинил в происшествии ребенка.

"34-летний водитель погрузчика при уборке снега, сдавая назад, случайно задел ковшом идущего по тротуару 12-летнего ребенка и травмировал ему голову. Он выругался на мальчика и скрылся с места ДТП, не оказав ему помощи", - сообщается на сайте УМВД по Приморскому краю.

По словам матери мальчика, водитель на стал оказывать первую помощь ребенку, у которого шла кровь. Пострадавшему помогла продавщица ларька. После ребенок с матерью обратились в травмпункт.

Полиция задержала водителя. Мужчина попытался переложить ответственность за инцидент на ребенка, но, по сообщению полиции, инцидент был заснят камерой видеонаблюдения.

По данному факту проводится ряд проверок. Полиция установила, что у водителя не было прав управлять спецтехникой. За это его оштрафовали на 6 тыс. рублей. Также водителя лишили права водить автомобили на год за то, что он покинул место ДТП. По факту ДТП с участием несовершеннолетнего следствие продолжается.

Приморье МВД РФ

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