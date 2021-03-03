В Приамурье завели дело против водителя снегоуборщика, наехавшего на ребенка

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Амурской области в отношении водителя снегоуборочной машины, который травмировал ребенка, сообщает региональное управление СК РФ.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По данным следствия водитель при уборке снега двигался по тротуару.

Как сообщалось, во вторник в городе Зея семилетняя девочка попала под снегоуборочную машину. В тяжелом состоянии ребенок попал в больницу.