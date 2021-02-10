Магазин в Салехарде уличили в завышении цен на продукты в три раза

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Ямло-Ненецкого автономого округа сообщила, что в Салехарде прокуроры нашли магазин, в котором цены на молоко, муку, сливочное масло, крупы и овощи были завышены на 286%.

Речь идет о магазине "Юбилейный-Гастроном".

Владельца гастронома, индивидуального предпринимателя, оштрафовали на 50 000 рублей по ч. 1 ст. 14.6 КоАП (нарушение порядка ценообразования).

Нарушение выявили в рамках проверки соблюдения требований законодательства о ценообразовании на продукты.

В декабре 2020 года по требованию президента Владимира Путина были приняты меры по недопущению роста цен на продукты. В частности, производители, ритейлеры, Минпромторг и Минсельхоз заключили соглашения о фиксации цен на подсолнечное масло и сахар. В регионах начались прокурорские проверки в сфере ценообразования.