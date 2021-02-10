Матвиенко допустила полное исчезновение "ковидных" рисков к лету

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Риски, связанные с коронавирусом, существенно сократятся, а возможно, исчезнут полностью к лету, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"По всем прогнозам, к лету "ковидные" риски существенно снизятся, если не исчезнут совсем", - сказала Матвиенко в среду журналистам.

По данным оперштаба по коронавирусу на 10 февраля, суточный прирост новых заболевших COVID-19 в РФ составил 14 494 случая, и это минимальное значение с середины октября 2020 года.

Количество новых случаев заражения коронавирусом в РФ продолжает снижаться практически ежедневно.