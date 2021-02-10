Жителей Сочи заподозрили в убийстве лабрадора ради мяса

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В полиции Сочи начали проверку по жалобе женщины об убийстве ее лабрадора, которого якобы похитители съели. Об этом "Интерфаксу" сообщили в городском управлении внутренних дел.

О похищении собаки заявила жительница поселка Калиновое озера, уточнили в пресс-службе.

В соцсетях распространяется видеозапись, на которой собака, виляя хвостом идет по дороге между заборами вслед за двумя мужчинами. Пользователи соцсетей утверждают, что это жители поселка Калиновое озеро, знакомые хозяйки лабрадора. Они якобы решили увести собаку, а затем ее убили и съели, что подтвердила жена одного из злоумышленников.

В соцсетях утверждают, что это не первый случай пропажи собаки в поселке.