Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:05Заразились
на 10.02В России 4 012 710+14 494В мире 106 905 601+427 555

Жителей Сочи заподозрили в убийстве лабрадора ради мяса

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В полиции Сочи начали проверку по жалобе женщины об убийстве ее лабрадора, которого якобы похитители съели. Об этом "Интерфаксу" сообщили в городском управлении внутренних дел.

О похищении собаки заявила жительница поселка Калиновое озера, уточнили в пресс-службе.

В соцсетях распространяется видеозапись, на которой собака, виляя хвостом идет по дороге между заборами вслед за двумя мужчинами. Пользователи соцсетей утверждают, что это жители поселка Калиновое озеро, знакомые хозяйки лабрадора. Они якобы решили увести собаку, а затем ее убили и съели, что подтвердила жена одного из злоумышленников.

В соцсетях утверждают, что это не первый случай пропажи собаки в поселке.

Сочи МВД Калиновое озеро

Новости

Дочь совершившей самоубийство журналистки Славиной закроет сайт KozaPress

Дочь совершившей самоубийство журналистки Славиной закроет сайт KozaPress

ЦИК сдвинул на май сроки эксперимента с онлайн-голосованием

Забайкалье обратится к Новаку из-за проблем с поставкой и ценой на бензин

Забайкалье обратится к Новаку из-за проблем с поставкой и ценой на бензин

Трутнев призвал построить НПЗ для восполнения дефицита бензина в ДФО

Фургала начали проверять на причастность к бюджетным махинациям

Фургала начали проверять на причастность к бюджетным махинациям

В РФ приостановили проектирование сверхтяжелой лунной ракеты "Енисей"

Хабаровский край попросил зафиксировать за его НПЗ объемы продаж бензина

Хабаровский край попросил зафиксировать за его НПЗ объемы продаж бензина

В РФ зафиксирован минимальный прирост случаев COVID с середины октября

В РФ зафиксирован минимальный прирост случаев COVID с середины октября

СП Сбербанка и Cognitive исключило беспилотные системы из приоритетов

МИД РФ счел, что акция ФБК с фонариками придумана под влиянием Запада

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');