Зампред Госдумы Толстой назвал призывы к санкциям изменой родине

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой провел параллель между призывами к введению санкций против России с государственной изменой в гибридной войне.

"Призывы к санкциям, инструктажи с послами западных стран - все, что мы видим в последние дни - что это такое, если не измена родине вот в этой идущей гибридной войне, которую сегодня ведут против нашей страны", - сказал Толстой на пленарном заседании Госдумы в среду.

По мнению Толстого, попытки расшатать ситуацию в России изнутри с помощью уличных акций направлены на "прозападные элиты, на сидящую в соцсетях молодежь" и обречены на неудачу. "Их немногочисленные сторонники в России, на мой взгляд, исторически обречены", - сказал вице-спикер.

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