Михалков предложил лишать гражданства за призывы к санкциям против РФ

Режиссер Никита Михалков Фото: Alexander Aksakov/Getty Images

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Режиссер Никита Михалков предложил лишать российского гражданства тех, кто призывает иностранные государства вводить санкции против РФ.

"Я совершенно убежден, что можно вводить, возвращать статью о лишении гражданства. Не для того, чтобы побить инакомыслие, не для того, чтобы наказать людей, которые выходят и протестуют против беззакония, чиновничества, коррупции так далее. Она (коррупция - ИФ) есть, с ней надо бороться, но не разрушением страны", - сказал Михалков в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в среду.

"А когда за этим стоит обращение к западным странам о введении санкций против твоей страны - это повод для того, чтобы сказать: "Мой дорогой...", - уточнил режиссер.

Он отметил, что применение этой статьи не должно привести к злоупотреблениям. "А то кто-то обругал начальника, а его выслали из страны. Это должно быть прописано", - пояснил Михалков.

"Но мы тем самым избежим всяких тюрем, лагерей и постоянного смердения в пространство страны", - считает режиссер.

"Помните, был "философский пароход", на котором отправили в 1922-м году величайшие умы? Потому что их было невозможно ни казнить, ни посадить - слишком велики были имена. Они потеряли физически Родину, но создали величайшую эмигрантскую литературу. И Бунин, и Шмелев, и Ильин и так далее", - рассказал Михалков.

Статья 6 Конституции РФ гласит, что гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его.

Лишение гражданства в СССР

В СССР существовала законодательная норма, позволявшая лишить жителя Советского Союза гражданства. В статье 18 Закона "О гражданстве СССР" говорилось, что лишить гражданства можно было "в исключительном случае по решению Президиума Верховного Совета СССР, если лицо совершило действия, порочащие высокое звание гражданина СССР и наносящие ущерб престижу или государственной безопасности СССР".

"Философский пароход"

"Философский пароход" - собирательное название для двух рейсов немецких судов (29-30 сентября 1922 года и 16-17 ноября 1922 года), доставивших из Петрограда в Штеттин (Германия) более 160 высланных из Советской России оппозиционных представителей интеллигенции, в том числе философов.