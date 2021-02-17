Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:40Заразились
на 17.02В России 4 112 151+12 828В мире 109 507 408+350 583

Михалков предложил лишать гражданства за призывы к санкциям против РФ

Михалков предложил лишать гражданства за призывы к санкциям против РФ
Режиссер Никита Михалков
Фото: Alexander Aksakov/Getty Images

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Режиссер Никита Михалков предложил лишать российского гражданства тех, кто призывает иностранные государства вводить санкции против РФ.

"Я совершенно убежден, что можно вводить, возвращать статью о лишении гражданства. Не для того, чтобы побить инакомыслие, не для того, чтобы наказать людей, которые выходят и протестуют против беззакония, чиновничества, коррупции так далее. Она (коррупция - ИФ) есть, с ней надо бороться, но не разрушением страны", - сказал Михалков в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в среду.

В РоссииЗампред Госдумы Толстой назвал призывы к санкциям изменой родинеЧитать подробнее

"А когда за этим стоит обращение к западным странам о введении санкций против твоей страны - это повод для того, чтобы сказать: "Мой дорогой...", - уточнил режиссер.

Он отметил, что применение этой статьи не должно привести к злоупотреблениям. "А то кто-то обругал начальника, а его выслали из страны. Это должно быть прописано", - пояснил Михалков.

"Но мы тем самым избежим всяких тюрем, лагерей и постоянного смердения в пространство страны", - считает режиссер.

"Помните, был "философский пароход", на котором отправили в 1922-м году величайшие умы? Потому что их было невозможно ни казнить, ни посадить - слишком велики были имена. Они потеряли физически Родину, но создали величайшую эмигрантскую литературу. И Бунин, и Шмелев, и Ильин и так далее", - рассказал Михалков.

В РоссииВолодин допустил уголовное наказание за призыв к санкциям против россиянВолодин допустил уголовное наказание за призыв к санкциям против россиянЧитать подробнее

Статья 6 Конституции РФ гласит, что гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его.

Лишение гражданства в СССР

В СССР существовала законодательная норма, позволявшая лишить жителя Советского Союза гражданства. В статье 18 Закона "О гражданстве СССР" говорилось, что лишить гражданства можно было "в исключительном случае по решению Президиума Верховного Совета СССР, если лицо совершило действия, порочащие высокое звание гражданина СССР и наносящие ущерб престижу или государственной безопасности СССР".

"Философский пароход"

"Философский пароход" - собирательное название для двух рейсов немецких судов (29-30 сентября 1922 года и 16-17 ноября 1922 года), доставивших из Петрограда в Штеттин (Германия) более 160 высланных из Советской России оппозиционных представителей интеллигенции, в том числе философов.

Никита Михалков

Новости по теме

Новости

Началась третья фаза клинических испытаний вакцины "Спутник Лайт"

Эксперт спрогнозировала спад волны COVID в РФ до минимума к лету

Эксперт спрогнозировала спад волны COVID в РФ до минимума к лету

Минск заподозрил российские компании в желании сорвать договор о перевалке

Хабаровский экс-губернатор Ишаев получил пять лет условно за растрату

Хабаровский экс-губернатор Ишаев получил пять лет условно за растрату

Матвиенко назвала фейком слухи о ее "баснословной" пенсии

Матвиенко назвала фейком слухи о ее "баснословной" пенсии

Дума обязала операторов связи блокировать абонентов в СИЗО и колониях

Дума обязала операторов связи блокировать абонентов в СИЗО и колониях

Госдума ратифицировала новое налоговое соглашение с Мальтой

Для избивавшего беременных женщин в Татарстане потребовали 9 лет колонии

Дума приняла закон о праве ЦИК инициировать блокировки в интернете

Дума приняла закон о праве ЦИК инициировать блокировки в интернете
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Адвокат потерпевших по делу сгоревшего SSJ100 пожаловался на давление прокурора

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');